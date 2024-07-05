У Херсонській області росіяни атакували бригаду "швидкої", яка приїхала на виклик

Російські війська у п'ятницю, 5 липня, атакували з безпілотників село Станіслав Херсонської області. Під ворожий удар потрапив місцевий житель, а також бригада "швидкої", яка приїхала надавати йому медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого жителя, який перебував в авто. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію", - повідомив Прокудін.

Окрім того, за його словами, бригада "екстренки", яка прибула для надання допомоги постраждалому, потрапила під повторний удар російського безпілотника.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Їй надали допомогу на місці. Також внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль медпрацівників.