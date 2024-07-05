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В Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой", которая приехала на вызов

Херсонская область , Пятница 05 июля 2024 19:49
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В Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой", которая приехала на вызов Фото: в Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой", которая приехала на вызов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в пятницу, 5 июля, атаковали с беспилотников село Станислав Херсонской области. Под вражеский удар попал местный житель, а также бригада "скорой", которая приехала оказывать ему медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию", - сообщил Прокудин.

Кроме того, по его словам, бригада "экстренки", которая прибыла для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские захватчики во вторник, 2 июля, атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

Вечером 28 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Камышаны Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом. Известно о двух пострадавших.

А 22 июня российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

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