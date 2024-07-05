В Херсонской области россияне атаковали бригаду "скорой", которая приехала на вызов

Российские войска в пятницу, 5 июля, атаковали с беспилотников село Станислав Херсонской области. Под вражеский удар попал местный житель, а также бригада "скорой", которая приехала оказывать ему медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг сбросил взрывчатку с дрона на находившегося в авто местного жителя. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию", - сообщил Прокудин.

Кроме того, по его словам, бригада "экстренки", которая прибыла для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника.

Травмы средней тяжести получила фельдшер, ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки поврежден автомобиль медработников.