У Каховському районі пролунав вибух: місцеві повідомляють про сильну пожежу (відео)
У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють місцеві жителі, попередньо удар прийшовся по складу окупантів. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація.
Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає.
Фото: у Таврійську пролунав вибух (Telegram)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепек" та РСЗВ "Град", а також вразили логістичні центри росіян.
Також учора ввечері сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор".
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