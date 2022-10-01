ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Каховському районі пролунав вибух: місцеві повідомляють про сильну пожежу (відео)

Новость на русском →
Херсон, Субота 01 жовтня 2022 11:03
У Каховському районі пролунав вибух: місцеві повідомляють про сильну пожежу (відео) Фото: у Таврійську Каховського району пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, попередньо удар прийшовся по складу окупантів. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація.

Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає.

Фото: у Таврійську пролунав вибух (Telegram)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепек" та РСЗВ "Град", а також вразили логістичні центри росіян.

Також учора ввечері сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Вибух
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України