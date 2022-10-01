У Каховському районі пролунав вибух: місцеві повідомляють про сильну пожежу (відео)

У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, попередньо удар прийшовся по складу окупантів. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація. Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає. Фото: у Таврійську пролунав вибух (Telegram)