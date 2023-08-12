В Херсонській області протягом доби через обстріли постраждали десятеро людей

Протягом минулої доби, 11 серпня, російські окупанти здійснили 39 обстрілів по території Херсонської області. Внаслідок ударів десятеро людей отримали поранення.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами Прокудіна, ворог випустив 159 снарядів по Херсонській області з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА, у тому ж числі 9 снарядів по території Херсону.
Зокрема ворог поцілив у:
"Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення", - додає Прокудін.
11 серпня, близько о 4 ранку, росіяни здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області, внаслідок чого троє жінок були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.
Також о 08:30 окупанти вдарили й по Херсону, поціливши у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу було поранено двоє людей, одна з яких пізніше померла в медзакладі. Зокрема поранення отримав ще один чоловік через обстріл Бериславу.
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