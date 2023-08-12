В Херсонській області протягом доби через обстріли постраждали десятеро людей

За словами Прокудіна, ворог випустив 159 снарядів по Херсонській області з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА, у тому ж числі 9 снарядів по території Херсону.

Зокрема ворог поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу;

адміністративні будівлі;

позашкільний навчальний заклад;

обʼєкти критичної інфраструктури;

церкву;

магазини;

кафе;

пункт видачі гуманітарної допомоги;

будівлю магазину в Бериславі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення", - додає Прокудін.

Ранковий обстріл Херсону

11 серпня, близько о 4 ранку, росіяни здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області, внаслідок чого троє жінок були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

Також о 08:30 окупанти вдарили й по Херсону, поціливши у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу було поранено двоє людей, одна з яких пізніше померла в медзакладі. Зокрема поранення отримав ще один чоловік через обстріл Бериславу.