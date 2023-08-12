В Херсонской области в течение суток из-за обстрелов пострадали десять человек

По словам Прокудина, враг выпустил 159 снарядов по Херсонской области из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА, в том же числе 9 снарядов по территории Херсона.

В частности враг попал в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

территорию завода;

административные здания;

внешкольное учебное заведение;

объекты критической инфраструктуры;

церковь;

магазины;

кафе;

пункт выдачи гуманитарной помощи;

здание магазина в Бериславе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 10 - получили ранения", - добавляет Прокудин.

Утренний обстрел Херсона

11 августа, около 4 утра, россияне совершили обстрел села Камышаны в Херсонской области, в результате чего три женщины были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

Также в 08:30 оккупанты ударили и по Херсону, попав в многоэтажку. В результате обстрела были ранены два человека, один из которых позже скончался в медучреждении. В частности, ранение получил еще один человек из-за обстрела Берислава.