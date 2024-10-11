У Херсонській області продовжать комендантську годину: коли почне діяти новий графік

"... вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00", - заявив Прокудін.

Голова ОВА додав, що рішення щодо продовження комендантської години пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

Додамо, що під час дії коменданської години накладається заборона на:

перебування на вулиці та у громадських місцях;

переміщення на транспорті без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна лише для того, щоб дістатися до найближчого укриття у випадку оголошення повітряної тривоги. Під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

За порушення цих вимог порушників можуть затримувати і доставляти до підрозділів Національної поліції України.

Про те, що загрожує порушникам комендантської години в Україні, - читайте за посиланням.