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У Херсонській області продовжать комендантську годину: коли почне діяти новий графік

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комендантська година к Херсонській області буде подовжена з 15 жовтня. Це пов'язано зі зменшенням світлового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

"... вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00", - заявив Прокудін. 

Голова ОВА додав, що рішення щодо продовження комендантської години пов'язане зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян.

 Додамо, що під час дії коменданської години накладається заборона на:

  • перебування на вулиці та у громадських місцях;
  • переміщення на транспорті без спеціальної перепустки або пішки.

Виходити можна лише для того, щоб дістатися до найближчого укриття у випадку оголошення повітряної тривоги. Під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

За порушення цих вимог порушників можуть затримувати і доставляти до підрозділів Національної поліції України.

Про те, що загрожує порушникам комендантської години в Україні, - читайте за посиланням.

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Херсонська областьВійна в Україні