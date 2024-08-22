Затримання і евакуація авто. Що загрожує порушникам комендантської години

В Україні комендантська година запроваджена майже в усіх регіонах. В цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Чим загрожує порушення комендантської години на авто

Порушення комендантської години, особливо якщо воно пов'язане з керуванням транспортним засобом, тягне за собою певні правові наслідки, попереджає юрист. Зокрема, адміністративну відповідальність.

"За порушення комендантської години можуть накладати адміністративні стягнення - штрафи. Порушників можуть затримувати для встановлення особи та з'ясування обставин. Їх доставляють до відділку поліції для подальшого розгляду справи", - зазначає Дмитро Франчук.

Якщо людину затримають за порушення комендантської години на авто, то транспортний засіб можуть евакуювати на штрафмайданчик.

"Автомобіль повертають власнику після з'ясування всіх обставин, сплати штрафу та, можливо, оплати послуг евакуації", - додає він.

Комендантська година за межами населених пунктів

Дія комендантської години поширюється на всю територію, де вона встановлена, в тому числі й межами населених пунктів, звертає увагу Дмитро Франчук.

"Це означає, що пересування на транспорті в заборонений час є порушенням і може мати відповідні наслідки", - додає він.

На трасах можуть встановлюватися блокпости для контролю дотримання комендантської години, в залежності від конкретної області та місцевої військової адміністрації.

"Поліція та військові мають право зупиняти транспортні засоби та перевіряти документи, мету переміщення, особливо в період комендантської години. Хоча іноді може здатися, що контроль менш суворий, це не означає, що комендантська година там не діє", - зазначає адвокат.

Як має відбуватися контроль:

Патрулювання: патрульні служби здійснюють патрулювання доріг, як у населених пунктах, так і за їх межами.

Перевірка документів: при зупинці транспортного засобу поліцейські мають право перевірити документи водія та пасажирів, а також причину пересування в нічний час.

Складання протоколу: у разі виявлення порушення складається протокол про адміністративне правопорушення.

"Якщо людина має необхідність переміщення під час комендантської години (наприклад, з робочих або медичних причин), їй потрібно отримати спеціальний дозвіл від відповідних органів влади або військової адміністрації", - звертає увагу він.

Фото: Поліцейські мають право перевірити документи водія та пасажирів (gettyimages.com)

Як карають водіїв за порушення комендантської години: приклади

Дмитро Франчук наводить приклади ситуацій, коли водії порушували комендантську годину та які були для них наслідки.

"Водія зупинили на одному з блокпостів під час комендантської години. Він не мав відповідного дозволу на пересування у цей час. Водія затримали, доставили до відділку поліції для з'ясування обставин. Його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Водій отримав штраф за порушення комендантської години", - розповідає юрист.

Іншого водія зупинили на трасі між двома містами для перевірки дотримання комендантської години.

"Пасажири автомобіля не мали при собі дозволів на пересування. Пасажирів затримали для встановлення особи. Автомобіль евакуювали. Всі порушники отримали адміністративні штрафи", - зазначив адвокат.

Також на блокпосту під час комендантської години запинили групу людей, які рухалися на автомобілі без належних документів.

"Всіх пасажирів доставили до відділку поліції для з'ясування обставин та встановлення особи. Автомобіль евакуювали. Порушники отримали адміністративні штрафи, і їх відпустили після з'ясування всіх деталей", - розповів він.