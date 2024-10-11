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В Херсонской области продлят комендантский час: когда начнет действовать новый график

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области, с 15 октября, начнет действовать продленный комендантский час. Это связано с уменьшением светового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

"... решили продлить комендантский час в области. С 15 октября он будет действовать с 20:00 до 06:00", - заявил Прокудин. 

Глава ОВА добавил, что решение о продлении комендантского часа связано с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

 Добавим, что во время действия комендантского часа накладывается запрет на:

  • пребывание на улице и в общественных местах;
  • перемещение на транспорте без специального пропуска или пешком.

Выходить можно только для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаскировки.

За нарушение этих требований нарушителей могут задерживать и доставлять в подразделения Национальной полиции Украины.

О том, что грозит нарушителям комендантского часа в Украине, - читайте по ссылке.

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