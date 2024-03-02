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У Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку, є травмовані

Фото: у Херсонській області поліцейські потрапили під ворожу атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області у п'ятницю, 1 березня. Двоє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За минулу добу окупанти обстріляли Херсон та ще 19 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок вибуху ворожого дрону двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення. Їх госпіталізували.

У Бериславі в результаті атаки FPV-дрона був пошкоджений поліцейський автомобіль. На щастя, поліцейські не постраждали.

Також росіяни скинули вибухівку з безпілотника у Зміївці. Було пошкоджене авто правоохоронців.

Обстріл України 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

У Харкові вночі був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. Раніше голова Одеські ОВА Олег Кіпер повідомив про те, кількість жертв внаслідок атаки зросла до чотирьох осіб. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська областьВійна в УкраїніПоліцейські