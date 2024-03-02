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В Херсонской области полицейские попали под вражескую атаку, есть травмированные

Херсон, Суббота 02 марта 2024 14:39
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В Херсонской области полицейские попали под вражескую атаку, есть травмированные Фото: в Херсонской области полицейские попали под вражескую атаку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области в пятницу, 1 марта. Двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсон и еще 19 населенных пунктов Херсонской области.

В результате взрыва вражеского дрона двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали.

В Бериславе в результате атаки FPV-дрона был поврежден полицейский автомобиль. К счастью, полицейские не пострадали.

Также россияне сбросили взрывчатку с беспилотника в Змиевке. Был поврежден автомобиль правоохранителей.

В Херсонской области полицейские попали под вражескую атаку, есть травмированные

Обстрел Украины 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Харькове ночью был "прилет", город атаковали дроны. Были повреждены дома, вспыхнули два автомобиля.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Было разрушено 18 квартир. Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, количество жертв в результате атаки возросло до четырех человек. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

Больше о российском террористическом ударе по многоэтажке в Одессе - в материале РБК-Украина.

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