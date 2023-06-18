ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсонській області планують відновити газопостачання після потопу: названо дату

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 18 червня 2023 15:37
В Херсонській області планують відновити газопостачання після потопу: названо дату Фото: в Херсонській області повернуть постачання газу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За тиждень в Херсонській області розпочнеться подача газу. Зараз співробітники газової служби приводять обладнання до ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені", - повідомив Прокудін.

За словами очільника Херсонської ОВА, попри те, що рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки.

"Фахівці газової служби приводять до ладу обладнання, тестують будинкові мережі. Прогнозують, що 26 червня розпочнеться подача газу", - повідомив він.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії,- російський підрив Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

Станом на зараз, за словами ДСНС, підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Херсонська область
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом