В Херсонській області планують відновити газопостачання після потопу: названо дату

За тиждень в Херсонській області розпочнеться подача газу. Зараз співробітники газової служби приводять обладнання до ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені", - повідомив Прокудін.

За словами очільника Херсонської ОВА, попри те, що рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки.

"Фахівці газової служби приводять до ладу обладнання, тестують будинкові мережі. Прогнозують, що 26 червня розпочнеться подача газу", - повідомив він.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, стався один з наймасштабніших екологічних і гуманітарних злочинів у новітній історії,- російський підрив Каховської ГЕС. Це призвело до затоплення десятків населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

У зв'язку з цим, уряд України вирішив створити комісію у Херсонській області, яка буде займатися обстеженням пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву греблі Каховської ГЕС Росією.

Станом на зараз, за словами ДСНС, підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

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