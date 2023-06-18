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В Херсонской области планируют возобновить газоснабжение после потопа: названа дата

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Херсонская область, Воскресенье 18 июня 2023 15:37
В Херсонской области планируют возобновить газоснабжение после потопа: названа дата Фото: в Херсонской области вернут поставки газа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Через неделю в Херсонской области начнется подача газа. Сейчас сотрудники газовой службы приводят оборудование в строй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Постепенно возвращаем коммуникации в дома, которые были затоплены", - сообщил Прокудин.

По словам главы Херсонской ОГА, несмотря на то, что уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать.

"Специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование, тестируют домовые сети. Прогнозируют, что 26 июня начнется подача газа", - сообщил он.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что во вторник, 6 июня, произошло одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории, - российский подрыв Каховской ГЭС. Это повлекло затопление десятков населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.

По состоянию на данный момент, по словам ГСЧС, подтопленными остаются 41 населенный пункт Украины.

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Газ Херсонская область
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