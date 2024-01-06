У Херсонській області під російський обстріл потрапили двоє 9-річних братів

За даними слідства, 6 січня 2024 року ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області. Внаслідок атаки, попередньо осколкові поранення, отримали двоє братів 9 років. Наразі їх доставлено до лікарні.

Деталі обстрілу

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, 9-річні близнюки разом з батьками їхали в машині між Дар’ївкою та Федорівкою, коли ворог відкрив вогонь.

"Хлопчиків доставили до лікарні. Їхній стан стабілізували. В одного - травма стопи, в іншого - м’яких тканин передньої черевної стінки. Медики проводять дообстеження", - повідомив Прокудін.

Також через обстріл Тягинської громади, до лікарні було госпіталізовано 56 - річного чоловіка.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 5 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 363 870 військових.

Ми також повідомляли, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Хоча попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 марних штурмових дій.

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