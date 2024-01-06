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В Херсонской области под российский обстрел попали двое 9-летних братьев

Фото: во время обстрела Херсонской области 2 братья (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня снова обстреляли Херсонскую область. В результате обстрела два несовершеннолетних брата получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и председателя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

По данным следствия, 6 января 2024 года вражеские войска в очередной раз обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области.  В результате атаки, предварительно осколочные ранения, получили двое братьев 9 лет. Сейчас они доставлены в больницу. 

Детали обстрела

По словам главі Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, 9-летние близнецы вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь. 

"Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки. Медики проводят дообследование", - сообщил Прокудин.

Также из-за обстрела Тягинской общины, в больницу был госпитализирован 56 - летний мужчина.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 5 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 363870 военных.

Мы также сообщали, что в Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма.

Хотя, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 напрасных штурмовых действий.

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