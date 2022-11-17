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У Херсонській області окупанти замінували сонячну станцію

Фото: на Херсонщині окупанти замінували сонячну станцію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час відступу замінували сонячну станцію у Білозерському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Херсонської області.

"Надійшло повідомлення про масоване замінування російськими військовими території сонячної станції у Білозерському районі, яка до початку війни була важливим елементом енергетичної безпеки громади", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що під час окупації військові Росії пограбували та пошкодили станцію, зараз вона не працює і частина населення страждає через відсутність електроенергії та тепла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Українським фахівцям довелося його підірвати.

Також ми писали, що СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшла засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.

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Херсонська областьокупантиполиция