В Херсонской области оккупанты заминировали солнечную станцию

Российские войска при отступлении заминировали солнечную станцию в Белозерском районе Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Херсонской области.
"Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что во время оккупации военные России разграбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.
Напомним, ранее стало известно, что россияне заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.
Также мы писали, что СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.
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