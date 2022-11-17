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В Херсонской области оккупанты заминировали солнечную станцию

Фото: в Херсонской области оккупанты заминировали солнечную станцию (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска при отступлении заминировали солнечную станцию в Белозерском районе Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Херсонской области.

"Поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что во время оккупации военные России разграбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла.

Напомним, ранее стало известно, что россияне заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области. Украинским специалистам пришлось его взорвать.

Также мы писали, что СБУ во время стабилизационных мероприятий в Херсоне нашла засекреченные документы ФСБ с информацией об их агентах-коллаборантах.

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