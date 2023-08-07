В Херсонській області окупанти створили школи з фальсифікації виборів, - ЦНС

На тимчасово підконтрольних російським загарбникам територіях Херсонської області окупанти створили так звані "школи молодого виборця", метою яких є підготовка старшокласників до виборів президента РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що в цих школах представники фейкових виборчих комісій, які підтримали російських окупантів, мають намір навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.
"По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні", - йдеться у публікації.
Навчання має розпочатися у вересні, а триватимуть уроки до березня 2024 року. Відповідає за процес спеціально створена "громадська палата", до складу якої входять низка колаборантів.
У ЦНС звернули увагу, що РФ "не існує такого поняття, як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує - хто допускається до участі у виборах і хто ні".
"Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі", - резюмують у Центрі.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують працівників бюджетних установ подавати заяви на членство у партії "Єдина Росія". Зокрема така ситуація фіксується на Донбасі, а відбувається це для імітації виборчого процесу.
Як раніше повідомляли в Центрі національного спротиву, за завербованих членів партії російські загарбники обіцяють кошти.
Додамо також, що 6 серпня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі готуються, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах у 2024 році з результатом понад 90% голосів.
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