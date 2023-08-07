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В Херсонской области оккупанты создали школы по фальсификации выборов, - ЦНС

Фото: российские захватчики готовятся к "выборам Путина" на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно подконтрольных российским захватчикам территориях Херсонской области оккупанты создали так называемые "школы молодого избирателя", целью которых является подготовка старшеклассников к "выборам президента РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в этих школах поддержавшие российских оккупантов представители фейковых избирательных комиссий намерены обучать подростков фальсификации избирательного процесса.

"По факту задачей школ является подготовка наблюдателей на псевдовыборах в диктаторской стране", - говорится в публикации.

Обучение должно начаться в сентябре, а продлятся уроки до марта 2024 года. Отвечает за процесс специально созданная "общественная палата", в состав которой входят ряд коллаборантов.

В ЦНС обратили внимание, что РФ "не существует такого понятия, как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает - кто допускается к участию в выборах и кто нет".

"Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли", - резюмируют в Центре.

Подготовка в фейковым выборам на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют работников бюджетных учреждений подавать заявления на членство в партии "Единая Россия". В частности, такая ситуация фиксируется на Донбассе, а происходит это для имитации избирательного процесса.

Как раннее сообщали в Центре национального сопротивления, за завербованных членов партии российские захватчики обещают средства.

Добавим также, что 6 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле готовятся, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах в 2024 году с результатом более 90% голосов.

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Херсонская область