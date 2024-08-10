В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей

Российские военные сбросили взрывчатку на гражданское авто. В результате пострадали все члены семьи, которые находились в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Он сообщил, что сейчас все пострадавшие госпитализированы - это 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и их сын 15 лет, которые получили контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Мрочко сообщил, что в Киндейке Херсонской области враг с дрона сбросил взрывчатку на авто, в котором находилась семья.

Напомним, что сегодня с утра россияне активно атакуют дронами Херсон. Пока известно уже о шести пострадавших.

Мы также сообщали, что в результате одного из вражеских ударов под Херсоном начался масштабный пожар. Ситуацию значительно усугубляет то, что участки, где бурлит огонь, могут быть еще не разминированы.

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