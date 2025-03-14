За даними "АТЕШ", у 28-му мотострілецькому полку 70-ї мотострілецької дивізії, який знаходиться в районі Козачих Таборів, розгорається невдоволення. Російське командування скасовує обіцяні відпустки і ротації, змушуючи особовий склад цілодобово копати окопи і зміцнювати позиції. Навіть поранених не відпускають - їх змушують працювати, погрожуючи трибуналом.

"Причина проста - критична нестача людей. Багато підрозділів відправили на інші ділянки, а тих, що залишилися, просто використовують до повного зносу. Військові усвідомлюють, що їх тримають як витратний матеріал, але скаржитися бояться - покарання за невдоволення одне: "обнулення" - пише "АТЕШ".

Партизани зазначають, що дедалі більше солдатів розуміють, що вони не "захищають батьківщину", а просто вмирають за генералів, яким начхати на їхню долю.

"Багато хто вже шкодує, що потрапив на "СВО". Але вихід є! Ламайте техніку, саботуйте накази, передавайте інформацію "АТЕШ" і рятуйте своє життя", - зазначають партизани.