У Херсонській області окупанти скаржаться на командування через відмову у відпустках, - "АТЕШ"

Російські солдати, які перебувають на окупованій частині Херсонської області, почали скаржитись на своє командування. Причина - відсутність відпусток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними "АТЕШ", у 28-му мотострілецькому полку 70-ї мотострілецької дивізії, який знаходиться в районі Козачих Таборів, розгорається невдоволення. Російське командування скасовує обіцяні відпустки і ротації, змушуючи особовий склад цілодобово копати окопи і зміцнювати позиції. Навіть поранених не відпускають - їх змушують працювати, погрожуючи трибуналом.
"Причина проста - критична нестача людей. Багато підрозділів відправили на інші ділянки, а тих, що залишилися, просто використовують до повного зносу. Військові усвідомлюють, що їх тримають як витратний матеріал, але скаржитися бояться - покарання за невдоволення одне: "обнулення" - пише "АТЕШ".
Партизани зазначають, що дедалі більше солдатів розуміють, що вони не "захищають батьківщину", а просто вмирають за генералів, яким начхати на їхню долю.
"Багато хто вже шкодує, що потрапив на "СВО". Але вихід є! Ламайте техніку, саботуйте накази, передавайте інформацію "АТЕШ" і рятуйте своє життя", - зазначають партизани.
Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомляли, що російські загарбники розміщують техніку в захоплених будинках жителів тимчасово окуповано частини Херсонської області. Зокрема, бронетехніку, військові вантажівки та навіть РСЗВ.
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