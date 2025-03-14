По данным "АТЕШ", в 28-м мотострелковом полку 70-й мотострелковой дивизии, который находится в районе Казачьих Лагерей, разгорается недовольство. Российское командование отменяет обещанные отпуска и ротации, заставляя личный состав круглосуточно копать окопы и укреплять позиции. Даже раненых не отпускают - их заставляют работать, угрожая трибуналом.

"Причина проста - критическая нехватка людей. Многие подразделения отправили на другие участки, а оставшихся просто используют до полного износа. Военные осознают, что их держат как расходный материал, но жаловаться боятся - наказание за недовольство одно: "обнуление" - пишет "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что все больше солдат понимают, что они не "защищают родину", а просто умирают за генералов, которым наплевать на их судьбу.

"Многие уже жалеют, что попали на "СВО". Но выход есть! Ломайте технику, саботируйте приказы, передавайте информацию "АТЕШ" и спасайте свою жизнь", - отмечают партизаны.