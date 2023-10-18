У Херсонській області окупанти почали вручати місцевим повістки про мобілізацію
Росіяни роздають повістки цивільним українцям, які знаходять на окупованих територіях й підпорядковуються окупаційним адміністраціям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема в окупованій частині Херсонської області місцеві почали отримувати повістки саме на мобілізацію після того, як побували у фейкових військкоматах. При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону.
"Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір Москви знищити українців", - пише ЦНС.
Мобілізація у Росії
На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.
Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Нещодавно британська розвідка повідомила, що до президентських виборів у березні наступного року на території Росії ще одна мобілізація є малоймовірною. Кремль уникатиме непопулярних рішень.
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