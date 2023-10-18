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В Херсонской области оккупанты начали вручать местным повесткам о мобилизации

Среда 18 октября 2023 21:15
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В Херсонской области оккупанты начали вручать местным повесткам о мобилизации Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне раздают повестки гражданским украинцам, которые находят на оккупированных территориях и подчиняются оккупационным администрациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, в оккупированной части Херсонской области местные начали получать повестки именно на мобилизацию после того, как побывали в фейковых военкоматах. При этом "уточнить данные" должны все мужчины региона.

"Заметим, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев", – пишет ЦНС.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недавно британская разведка сообщила, что до президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятно. Кремль будет избегать непопулярных решений.

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