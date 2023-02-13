У Херсонській області окупанти обстріляли мирних жителів. Є жертва

Російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів селища Інгулець, Херсонської області. Нажаль, в результаті обстрілів є жертва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
За даними ОВА, уламок одного з боєприпасів зачепив мирну жительку, яка в цей момент знаходилась на подвір'ї. Вона отримала не сумісні з життям рани та загинула на місці подій.
"Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за неділю, 12 лютого, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
Крім того, 11 лютого російські військові обстріляли Херсон 11 разів . Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .