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Війська РФ обстріляли Херсон: пошкоджено будинки, поранено одну людину

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Херсон, Неділя 12 лютого 2023 21:16
Війська РФ обстріляли Херсон: пошкоджено будинки, поранено одну людину Фото: Війська РФ обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За неділю, 12 лютого, російські окупаційні війська 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міської ради в Telegram.

"Протягом 12 лютого російська армія 20 разів обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина - чоловік госпіталізований до лікарні у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Під обстрілами окупантів перебували Антонівка, мікрорайон Острів та центр міста.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ККЗ "Ювілейний" та приватні будинки. Також окупанти обстріляли Херсонський морський порт та площу Свободи.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не було оголошено.

Крім того, 11 лютого російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".

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