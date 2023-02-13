В Херсонской области оккупанты обстреляли мирных жителей. Есть жертва

Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец, Херсонской области. К сожалению, в результате обстрелов есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

По данным ОВА, обломок одного из боеприпасов задел мирную жительницу, которая в этот момент находилась во дворе. Она получила несовместимые с жизнью раны и погибла на месте событий. "Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины", - говорится в сообщении.