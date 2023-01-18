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У Херсонській області окупанти мародерствують цілими загонами, - Генштаб

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Херсонська область , Середа 18 січня 2023 18:42
У Херсонській області окупанти мародерствують цілими загонами, - Генштаб Фото: у Херсонській області окупанти мародерствують цілими загонами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники продовжують займатися мародерством на тимчасово окупованій території Херсонської області. Групами по 10-15 осіб вони обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку й меблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються сформувати на тимчасово окупованих територіях України так звані "нотаріальні округи" відповідно до чинного російського законодавства. Таким чином вони намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна, яке вони вилучили у місцевих мирних жителів.

Також раніше ми писали, що окупанти й надалі займаються мародерством і тероризують мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

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