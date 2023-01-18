В Херсонской области оккупанты мародерствуют целыми отрядами, - Генштаб

Российские захватчики продолжают заниматься мародерством на временно оккупированной территории Херсонской области. Группами по 10-15 человек они обыскивают пустые дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются сформировать на временно оккупированных территориях Украины так называемые "нотариальные округа" в соответствии с действующим российским законодательством. Таким образом, они пытаются легализовать оформление и переоформление имущества, которое они изъяли у местных мирных жителей.

Также ранее мы писали, что оккупанты и дальше занимаются мародерством и терроризируют мирных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

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