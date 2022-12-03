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В Херсонской области объявили эвакуацию с левого берега Днепра: когда и где именно

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Херсон, Суббота 03 декабря 2022 10:10
В Херсонской области объявили эвакуацию с левого берега Днепра: когда и где именно Фото: жителям левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Эвакуация будет проходить в светлое время суток на участке Речной вокзал, где временно отменили запрет на пересечение реки Днепр. Власти объясняют, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.

"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте", - призвал Янушевич.

Для эвакуации нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

Напомним, ранее жителей освобожденной части Херсонской области призвали эвакуироваться из самых опасных районов из-за постоянных атак врага.

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