В Херсонской области объявили день траура по погибшим из-за российских обстрелов

В Херсонской области 14 августа объявили днем траура по погибшим из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Он подтвердил, что в результате сегодняшних обстрелов погибли семь человек, девять ранены.

Среди жертв маленькая Софийка, которой было всего 23 дня, ее 12-летний братик Артем и их родители. Семья жила в селе Широкая Балка, которую сегодня обстреляли оккупанты. Также в этом населенном пункте погиб 67-летний мужчина.

В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви и его односельчанин

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО бьют по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Детальнее сегодняшние удары россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.

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