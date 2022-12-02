В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибший

Гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в Херсонской области, в результате чего 55-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Сообщается, что автомобиль Ford наехал на противотанковую мину на полевой дороге вблизи с. Борозенское Бериславского района. Из-за этого произошел взрыв, а дальше автомобиль загорелся.

Один мужчина погиб, еще один получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Специалисты ГСЧС обнаружили на месте еще несколько противотанковых мин.

Добавим, что деоккупированные территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами. Жителей призывают не посещать леса, поля и побережья рек. Вместо этого нужно двигаться только проверенными дорогами с асфальтированным покрытием.

Напомним, недавно под Бериславом на мине подорвался автомобиль, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, в Снегиревской общине работники ГСЧС подорвались на российских минах, один спасатель погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.