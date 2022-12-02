ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибший

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 02 декабря 2022 12:08
В Херсонской области на мине подорвался автомобиль: есть погибший Иллюстративное фото: в Херсонской области на мине подорвался автомобиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в Херсонской области, в результате чего 55-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что автомобиль Ford наехал на противотанковую мину на полевой дороге вблизи с. Борозенское Бериславского района. Из-за этого произошел взрыв, а дальше автомобиль загорелся.

Один мужчина погиб, еще один получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Специалисты ГСЧС обнаружили на месте еще несколько противотанковых мин.

Добавим, что деоккупированные территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами. Жителей призывают не посещать леса, поля и побережья рек. Вместо этого нужно двигаться только проверенными дорогами с асфальтированным покрытием.

Напомним, недавно под Бериславом на мине подорвался автомобиль, один человек погиб, еще один пострадал.

Кроме того, в Снегиревской общине работники ГСЧС подорвались на российских минах, один спасатель погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину
Юлия Акимовакорреспондент Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину