У Херсонській області на міні підірвалися двоє чоловіків: один втратив обидві ноги

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення", - сказано у повідомленні.

Внаслідок вибуху один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Чоловіків госпіталізували до лікарні у Кривому Розі.

Зазначається, що це вже пʼятий випадок підриву українців на ворожій вибухівці за цей тиждень. За сім днів міни, які залишили, забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Нагадаємо, вчора у Харківській області водій автомобіля загинув від підриву на вибухівці.

Раніше у Херсонській області на російській міні підірвався цивільний, він отримав поранення обох рук й ніг.

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