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В Херсонской области на мине подорвались двое мужчин: один потерял обе ноги

Иллюстративное фото: в Херсонской области на мине подорвались двое мужчин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Двое мужчин подорвались на российской взрывчатке вблизи села Ивановка в Высокопольской общине. В результате чего один из них потерял обе ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В поле возле села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения", - сказано в сообщении.

В результате взрыва один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Мужчин госпитализировали в больницу в Кривом Роге.

Это уже пятый случай подрыва украинцев на вражеской взрывчатке за эту неделю. За семь дней мины, которые оставили россияне, унесли жизни одного жителя Херсонской области, еще пятеро получили ранения.

Напомним, вчера в Харьковской области водитель автомобиля погиб от взрыва на взрывчатке.

Ранее в Херсонской области на российской мине подорвался гражданский, он получил ранение обеих рук и ног.

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