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В Херсонській області на міні підірвались троє саперів

Херсон, П'ятниця 08 вересня 2023 14:21
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В Херсонській області на міні підірвались троє саперів Фото: в Херсонській області на міні підірвались троє саперів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області на міні підірвалися троє вибухотехніків. Один – у тяжкому стані, його оперують.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків", - розповів він.

За словами Прокудіна, це сапери організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", - додав очільник регіону.

Крім того, ще двоє чоловіків, 32 років та 31 рік, дістали уламкові поранення, їм надають медичну допомогу.

Зазначимо, що у зв'язку з війною Україна в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і тих, що звільнені від загарбників, щільно замінована. У зв'язку з цим, зокрема в Херсонській, Харківській та Чернігівській областях, не рідкісні випадки підриву на боєприпасах, залишених російськими окупантами.

Так, 28 серпня, у Чернігівській області авто наїхало на ворожу міну. Внаслідок інциденту загинули двоє дорослих, дві дитини отримали поранення. Їх госпіталізували.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершивши таких колишніх лідерів, як Афганістан та Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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