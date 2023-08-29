Під Черніговом на міні підірвалося авто: дорослі загинули, діти у лікарні

В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні, двоє дорослих загинули, двоє дітей поранені. Водій проігнорував вказівник "Міни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, 28 серпня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в одній з територіальних громад Чернігівського району на боєприпасі підірвався автомобіль.

"Нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро", - йдеться в повідомленні.

В якийсь момент авто наїхало на боєприпас, що здетонував, та автівка спалахнула.

"В результаті вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні", - додали рятувальники.

Оновлено. За даними Нацполіції у Чернігівській області, кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Крім того, вибух стався на лісовій дорозі. Нині поліція працює на місці події та встановлює всі обставини.

Зазначимо, що підрив автомобілів на боєприпасах, залишених на Чернігівщині російськими військами після окупації регіону, останнім часом є частим випадком.

Так, у жовтні минулого року в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Тоді загинули 4 людей. А у червні цього року в Чернігівській області підірвався поліцейський автомобіль - один співробітник поліції загинув, ще один був поранений.