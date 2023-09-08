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В Херсонской области на мине подорвались трое саперов

Херсон, Пятница 08 сентября 2023 14:21
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В Херсонской области на мине подорвались трое саперов Фото: в Херсонской области на мине подорвались трое саперов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области на мине подорвались трое взрывотехников. Один - в тяжелом состоянии, его оперируют.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Херсонской области на российской мине взорвались трое взрывотехников", - рассказал он.

По словам Прокудина, это саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием области.

"24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего", - добавил глава региона.

Кроме того, еще двое мужчин, 32 лет и 31 год, получили обломочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Отметим, что в связи с войной, Украина в местах активных боевых действий, на временно оккупированных территориях и тех, что освобождены от захватчиков, плотно заминирована. В связи с этим, в частности в Херсонской, Харьковской и Черниговской областях не редки случаи подрыва на боеприпасах, оставленных российскими оккупантами.

Так, 28 августа, в Черниговской области авто наехало на вражескую мину. В результате инцидента погибли двое взрослых, два ребенка получили ранения. Их госпитализировали.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные". Министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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Херсонская область
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