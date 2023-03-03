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У Херсонській області на міні підірвались троє електриків

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Херсонська область, П'ятниця 03 березня 2023 14:48
У Херсонській області на міні підірвались троє електриків Ілюстративне фото: у Херсонській області на міні підірвались троє електриків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Троє працівників РЕС підірвалися на міні під час проведення ремонту електромережі у селі Солонці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олешківського міського голову Євгена Рищука.

Один з електриків помер на місці, один лишився без нижніх кінцівок та знаходиться у дуже тяжкому стані, третьому вдалося вижити.

Нагадаємо, вчора в Ізюмському районі автомобіль з чотирма чоловіками наїхав на міну, усі люди загинули.

Раніше трактор підірвався на міні під Херсоном, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень.

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