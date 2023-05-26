Залишився в захваті. Резніков "обкатав" український всюдихід "Богун"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра Резнікова.

Оцінюючи "Богун" не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів, Резніков назвав транспорт висококласним.

"Два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", - пише міністр.

Як пояснив Резніков, військові часто випробовують техніку, встановлюючи на неї різного типа озброєння для подальшого використання в військових діях. Зокрема є, наприклад, версія медичного евакуатора.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка - важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас", - зауважив міністр.

Всюдихід "Богун"

Автомобіль, українського виробництва з колісною формулою 4х4, використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей в снігових заметах та інших перешкодах.

Всюдихід здатний долати безліч перешкод, зокрема не боїться води та може плисти як човен.

В кожному колесі, діаметр якого - 160 см, є спеціальні баки в як их можна розмістити до 50 літрів пального.