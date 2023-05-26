ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залишився в захваті. Резніков "обкатав" український всюдихід "Богун"

Новость на русском →
П'ятниця 26 травня 2023 14:26
Залишився в захваті. Резніков "обкатав" український всюдихід "Богун" Фото: всюдихід "Богун" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков провів випробування всюдихода "Богун". Заявив про свій захват від транспорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра Резнікова.

Оцінюючи "Богун" не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів, Резніков назвав транспорт висококласним.

"Два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", - пише міністр.

Як пояснив Резніков, військові часто випробовують техніку, встановлюючи на неї різного типа озброєння для подальшого використання в військових діях. Зокрема є, наприклад, версія медичного евакуатора.

"Головна наша цінність — це життя та здоров’я наших людей. І ми маємо їх зберегти. Якісна зброя, якісна техніка - важливі для цього. Наші партнери нам допомагають і будуть з нами до перемоги. Але розвиток національного ВПК є одним з пріоритетних напрямків для нас", - зауважив міністр.

Всюдихід "Богун"

Автомобіль, українського виробництва з колісною формулою 4х4, використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей в снігових заметах та інших перешкодах.

Всюдихід здатний долати безліч перешкод, зокрема не боїться води та може плисти як човен.

В кожному колесі, діаметр якого - 160 см, є спеціальні баки в як их можна розмістити до 50 літрів пального.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Олексій Резніков
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром