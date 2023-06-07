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В Херсонской области людей эвакуируют с помощью вездеходов "Богун" (видео)

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Херсон, Среда 07 июня 2023 11:59
В Херсонской области людей эвакуируют с помощью вездеходов "Богун" (видео) Фото: в Херсонской области людей эвакуируют с помощью вездеходов "Богун" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области для помощи гражданским во время эвакуации привлекли вездеходы "Богуны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Почему задействовали именно "Богуны"?

Вездеход "Богун" представляет собой автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4 используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях.

Вездеход "Богун" используют для эвакуации людей в Херсоне (фото: глава гсчс Украины Сергей Крук/facebook.com)

Как отмечают в ГСЧС, это современная эффективная высокопроходная техника, которая беспрепятственно может передвигаться по воде и в грязи. В настоящее время спецтранспорт используется для эвакуации мирного населения.

У автомобиля есть бензопилы, лебедка, шанцевый инструмент, медоборудование, а также средства связи и современная навигация.

Для справки

Недавно тест-драйв вездехода "Богун" провел министр обороны Украины Алексей Резников.

Эвакуация из Херсонской области

Сейчас из Херсона и Херсонской области проводится эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС российским войсками во вторник, 6 июня. В зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. Сообщается, что вода и дальше будет прибывать. Ранее спасатели рассказали, как правильно эвакуироваться из зоны подтопления.

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