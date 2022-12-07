В Херсонській області на каскаді мін підірвались поліцейські, є загиблі

Сьогодні, 7 грудня, спеціалізована оперативна група, кінолог та вибухотехнік на чолі із начальником Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайлом Куратченком вирушили на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишений окупантами схрон.

В ході операції поблизу села Федорівка вони вилучили боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії.

Вісім чоловіків підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів.Троє загинули на місці, один - помер у лікарні. За життя ще чотирьох поліцейських борються лікарі.

"Куратченко особисто керував зведеним загоном поліції Черкаської області... Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок - віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонської області", - сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.