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В Херсонской области на каскаде мин подорвались полицейские, есть погибшие

Фото: В Херсонской области от вражеских мин пострадали 8 человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Facebook.

Сегодня, 7 декабря, специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с начальником Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаилом Куратченко отправились на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленном оккупантами схроне.

В ходе операции у села Федоровка они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии.

Восемь мужчин подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Трое погибли на месте, один умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских борются врачи.

"Куратченко лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области... Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине. Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонской области", - сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, возле села Новая Каменка в Херсонской области на вражеской мине взорвался автомобиль с гражданскими. Один человек погиб, а другой получил ранения.

Ранее мы писали, что убегая из Харьковской области российские оккупанты, оставили минный коридор, который вовремя нашли и обезвредили украинские защитники.

После освобождения Херсона украинским специалистам пришлось взорвать здание Главного управления полиции Херсонской области из-за минирования российскими оккупантами.

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