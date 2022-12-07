В Херсонской области на каскаде мин подорвались полицейские, есть погибшие

Сегодня, 7 декабря, специализированная оперативная группа, кинолог и взрывотехник во главе с начальником Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаилом Куратченко отправились на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленном оккупантами схроне.

В ходе операции у села Федоровка они изъяли боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие для уничтожения. Возвращаясь, полицейские попали в минную ловушку оккупантов, которая привела в действие закопанный фугас, изготовленный из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии.

Восемь мужчин подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Трое погибли на месте, один умер в больнице. За жизнь еще четырех полицейских борются врачи.

"Куратченко лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области... Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок - преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине. Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали спокойствие и безопасность на деоккупированную часть Херсонской области", - сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.