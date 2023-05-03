В Херсонській області ФСБ погрожує українцям без паспорту РФ депортацією, - Генштаб
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцевих жителів змушують отримувати російські паспорта, погрожуючи депортацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загарбники проводять рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.
"Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна", - розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, що російські окупанти облаштували чергову катівню у селищі Чаплинка Херсонської області.
Раніше стало відомо, що на окупованій території Херсонської області було ліквідовано одного з колаборантів Сергія Москаленка.
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