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В Херсонській області ФСБ погрожує українцям без паспорту РФ депортацією, - Генштаб

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Середа 03 травня 2023 07:20
В Херсонській області ФСБ погрожує українцям без паспорту РФ депортацією, - Генштаб Фото: в Херсонській області ФСБ погрожує місцевим депортацією (24.tv)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцевих жителів змушують отримувати російські паспорта, погрожуючи депортацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загарбники проводять рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.

"Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти облаштували чергову катівню у селищі Чаплинка Херсонської області.

Раніше стало відомо, що на окупованій території Херсонської області було ліквідовано одного з колаборантів Сергія Москаленка.

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