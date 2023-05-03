В Херсонской области ФСБ угрожает украинцам без паспорта РФ депортацией, - Генштаб

Так, захватчики проводят рейдовые мероприятия, призванные запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

"Содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта на польза российского, или немедленное выдворение с конфискацией имущества", - рассказали в Генштабе.