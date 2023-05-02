Окупанти облаштували нову катівню для цивільних у Чаплинці Херсонської області

Російські окупанти облаштували чергову катівню. Її розмістили у селищі Чаплинка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За інформацією військового командування, на тимчасово окупованих територіях продовжують спостерігати випадки викрадення проукраїнського цивільного населення та облаштування нових тортур.

"Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там наразі незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких неповнолітні", - уточнюють у Генштабі.

Там зазначають, що людей тримають у жорстоких та нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених росіяни мучать до смерті.