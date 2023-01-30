В Херсонской области эксгумировали тело женщины, которую военный РФ расстрелял в спину
В Херсонской области правоохранители эксгумировали тело женщины, которую российский военный расстрелял в спину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.
"В марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военной армии РФ в спину расстрелял из автоматического оружия на одной из улиц местную жительницу за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что от полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.
"В настоящее время ее тело направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.
В селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.
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