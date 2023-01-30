В Херсонской области эксгумировали тело женщины, которую военный РФ расстрелял в спину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"В марте 2022 года во время оккупации села Широкая Балка военной армии РФ в спину расстрелял из автоматического оружия на одной из улиц местную жительницу за ее проукраинскую позицию и несогласие с действиями оккупантов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что от полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Позже ее похоронили односельчане в садике.

"В настоящее время ее тело направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.