На звільненій частині Херсонської області ексгумували тіла ще трьох загиблих (фото)

Правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі співробітниками поліції та судово-медичним експертом виявили на деокупованій території Херсонської області трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють слідчі, усі тіла належать місцевим мешканцям, два з них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. На тілі третього зафіксовані сліди насильницької смерті. Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

"Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.