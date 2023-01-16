У Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні

У понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Як стало відомо, чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет.
Зазначено, що 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.
"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - написали в ДСНС.
Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 15 січня у Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.
Також раніше ми писали, що 8 січня у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.