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У Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні

Фото: у Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 16 січня, у Бериславському районі Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Як стало відомо, чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Зазначено, що 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.

"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - написали в ДСНС.

Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил:

  • Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.
  • Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.
  • Не чіпайте підозрілі предмети.
  • Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 15 січня у Херсонській області, поблизу Великої Олександрівки двоє чоловіків підірвалися на міні російських окупантів. Внаслідок чого вони загинули.

Також раніше ми писали, що 8 січня у Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

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Херсонська областьВійна Росії проти України