У Херсонській області двоє людей загинули, підірвавшись на міні

Як стало відомо, чоловіки поїхали перевірити свої поля та натрапили на вибухонебезпечний предмет.

Зазначено, що 53-річний чоловік загинув на місці, іншого постраждалого забрала карета швидкої допомоги, але по дорозі до лікарні 36-річний чоловік також помер.

"Шановні громадяни! Вкотре нагадуємо, що там, де велись бойові дії залишається вкрай важка ситуація. Великі території заміновані та несуть смертельну небезпеку!", - написали в ДСНС.

Повертаючись до деокупованих населених пунктів дотримуйтесь наступних правил: