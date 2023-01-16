RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине

Фото: в Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мини российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как стало известно, мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет.

Отмечено, что 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.

"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - написали в ГСЧС.

Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила:

  • Используйте асфальтные и бетонные дороги.
  • Не подходите к заброшенным зданиям, автомобилям, блокпостам.
  • Не трогайте подозрительные предметы.
  • Не заходите в леса и лесополосы, сады, поля и огороды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 15 января в Херсонской области, вблизи Великой Александровки, двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.

Также ранее мы писали, что 8 января в Великоалександровской общине Херсонской области на мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины