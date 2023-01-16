В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на мине

Как стало известно, мужчины поехали проверить свои поля и наткнулись на взрывоопасный предмет.

Отмечено, что 53-летний мужчина погиб на месте, другого пострадавшего забрала карета скорой помощи, но по дороге в больницу 36-летний мужчина также скончался.

"Уважаемые граждане! Еще раз напоминаем, что там, где велись боевые действия, остается крайне тяжелая ситуация. Большие территории заминированы и несут смертельную опасность!", - написали в ГСЧС.

Возвращаясь к деоккупированным населенным пунктам соблюдайте следующие правила: