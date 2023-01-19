ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области два человека подорвались на минах

Новина українською →
Херсонская область, Четверг 19 января 2023 14:17
В Херсонской области два человека подорвались на минах Фото: в Херсонской области два человека подорвались на минах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Два человека подорвались на минах на территории Бериславской общины Херсонской области 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Бериславской РВА Владимира Литвинова.

По его словам, один человек получил ранения из-за подрыва на мине вблизи села Высокое. Еще один человек получил ранения во время выполнения сельскохозяйственных работ в селе Борозенское в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете.

Напомним, 16 января в Бериславском районе два человека подорвались на мине и погибли.

Ранее в Великоалександровском обществе Херсонской области местный житель также подорвался на мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области