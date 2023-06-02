У Херсонській області дві дитини підірвалися на невідомому предметі

"У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики.

"Дітей доставили до лікарні. Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", - додав Прокудін.

Глава області вчергове закликав батьків бути пильними.

Розмінування України

Нагадаємо, через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.